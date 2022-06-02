Арестович про контрудари в Сєвєродонецьку: це не означає, що ми його відіб'ємо

Контрудари українських сил оборони в Сєвєродонецьку не означають, що вдасться відбити місто у російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Сьогодні вранці сили оборони завдали зустрічного удару в Сєвєродонецьку і зараз йдуть бої. Ми контратакуємо, відбили кілька вулиць і взяли полонених. Наступ ведеться так, що російські війська несуть великі втрати... Я відразу хочу дати зрозуміти, це не означає, що ми відіб'ємо Сєвєродонецьк. Швидше за все, не відіб'ємо. І це навіть не означає, що росіяни його так чи інакше не займуть", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Арестович повідомив, що Збройні сили України влаштували пастку для російських військ у Сєвєродонецьку і тепер "рвуть" противника.

До цього повідомлялося, що українські війська контролюють всього лише п'яту частину місто.

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