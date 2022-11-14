Арестович про Кінбурнську косу: Миколаївська область раптом стала вільною

На Кінбурнській косі розташовувалися російська артилерія, а також сили РЕБ, але тепер вони знищені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника Офісу президента України Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE" .

"Злі язики стверджують, що там (на Кінбурнській косі - ред.) були російські сили РЕБ, артилерія і трохи десантників, які їх охороняли. Так ось, їх немає. Їх більше немає. Якісь прикольні пацани там (замість них - ред.)", - зазначив Арестович.

За його словами, з Кінбурнської коси росіяни вели вогонь по Очакову, а також "ображали" центр морських операцій.

"А потім "бац" і з ними щось трапилося. Миколаївська область раптом стала вільною. Живих там не лишилося", - додав радник Офісу президента.