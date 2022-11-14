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Арестович про Кінбурнську косу: Миколаївська область раптом стала вільною

Фото: радник глави Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

На Кінбурнській косі розташовувалися російська артилерія, а також сили РЕБ, але тепер вони знищені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника Офісу президента України Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Злі язики стверджують, що там (на Кінбурнській косі - ред.) були російські сили РЕБ, артилерія і трохи десантників, які їх охороняли. Так ось, їх немає. Їх більше немає. Якісь прикольні пацани там (замість них - ред.)", - зазначив Арестович.

За його словами, з Кінбурнської коси росіяни вели вогонь по Очакову, а також "ображали" центр морських операцій.

"А потім "бац" і з ними щось трапилося. Миколаївська область раптом стала вільною. Живих там не лишилося", - додав радник Офісу президента.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Арестович розповів про трофеї ЗСУ під Херсоном.

Також раніше ми писали, що Олексій Арестович заявив, що коли Збройні сили України звільнятимуть лівий берег Дніпра, вони не атакуватимуть "в лоб".

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Олексій АрестовичВторгнення Росії до УкраїниХерсонська областьВСУ