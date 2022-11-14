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Арестович о Кинбурнской косе: Николаевская область вдруг стала свободной

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

На Кинбурнской косе располагались российская артиллерия, а также силы РЭБ, но теперь они все уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Злые языки утверждают, что там (на Кинбурнской косе - ред.) были российские силы РЭБ, артиллерия и немного охраняющих их десантников. Так вот, их нет. Их больше нет. Какие-то прикольные пацаны там (вместо них - ред.)", - отметил Арестович.

По его словам, с Кинбурнской косы россияне вели огонь по Очакову, а также "обижали" центр морских операций.

"А потом "бац" и с ними что-то случилось. Николаевская область вдруг стала свободной. Живых там не осталось", - добавил советник Офиса президента.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Арестович рассказал о трофеях ВСУ под Херсоном.

Также раньше мы писали, что Алексей Арестович заявил, что когда Вооруженные силы Украины будут освобождать левый берег Днепра, они не будут атаковать "в лоб".

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Алексей АрестовичВторжение России в УкраинуХерсонская областьВСУ