Арестович о Кинбурнской косе: Николаевская область вдруг стала свободной

На Кинбурнской косе располагались российская артиллерия, а также силы РЭБ, но теперь они все уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE" .

"Злые языки утверждают, что там (на Кинбурнской косе - ред.) были российские силы РЭБ, артиллерия и немного охраняющих их десантников. Так вот, их нет. Их больше нет. Какие-то прикольные пацаны там (вместо них - ред.)", - отметил Арестович.

По его словам, с Кинбурнской косы россияне вели огонь по Очакову, а также "обижали" центр морских операций.

"А потом "бац" и с ними что-то случилось. Николаевская область вдруг стала свободной. Живых там не осталось", - добавил советник Офиса президента.