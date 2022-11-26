Арестович про бої під Вугледаром: дії ЗСУ зірвали надії ворога на взяття міста

"Як і раніше бодаються наші війська з російськими у напрямку Вугледара. Успіху російські війська не мають. Скажімо делікатно, деякі дії українських військ і особливо артилерії зірвали надії на взяття Вугледара. Принаймні на даному етапі, але я думаю, що і в принципі зірвали", - зазначив Арестович.

За його словами, активні дії продовжуються на ділянці фронту від Мар'їнки до Бахмута та Соледару. Особливо сильні атаки росіян йдуть у напрямку південного заходу від Горлівки. Там РФ зосередила і кадрові частини, і ПВК, і мобілізовані.

"Таким чином вони спробують перерізати трасу Костянтинівка – Авдіївка", – додав радник Офісу президента.