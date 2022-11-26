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Арестович про бої під Вугледаром: дії ЗСУ зірвали надії ворога на взяття міста

Фото: радник глави Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Українські військові своїми успішними діями зірвали плани окупантів зі взяття Вугледара Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Як і раніше бодаються наші війська з російськими у напрямку Вугледара. Успіху російські війська не мають. Скажімо делікатно, деякі дії українських військ і особливо артилерії зірвали надії на взяття Вугледара. Принаймні на даному етапі, але я думаю, що і в принципі зірвали", - зазначив Арестович.

За його словами, активні дії продовжуються на ділянці фронту від Мар'їнки до Бахмута та Соледару. Особливо сильні атаки росіян йдуть у напрямку південного заходу від Горлівки. Там РФ зосередила і кадрові частини, і ПВК, і мобілізовані.

"Таким чином вони спробують перерізати трасу Костянтинівка – Авдіївка", – додав радник Офісу президента.

Раніше Арестович заявив, що окупанти щодня втрачають на фронтах убитими та пораненими близько 400-600 солдатів. Під час активних боїв ворожі втрати зростають до 1000 на день.

Також ми писали, що українським військовим вдалося атакувати два російські танки і три бойові машини піхоти в районі Вугледару.

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