Арестович о боях под Угледаром: действия ВСУ сорвали надежды врага на взятие города

Украинские военные своими успешными действиями сорвали планы оккупантов по взятию Угледара Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".
"По-прежнему бодаются наши войска с российскими в направлении Угледара. Успеха российские войска не имеют. Скажем деликатно, некоторые действия украинских войск и особенно артиллерии сорвали надежды на взятие Угледара. По крайней мере, на данном этапе, но я думаю, что и в принципе сорвали", - отметил Арестович.
По его словам, активные действия продолжаются на участке фронта от Марьинки до Бахмута и Соледара. Особенно сильные атаки россиян идут в направлении юго-запада от Горловки. Там РФ сосредоточила и кадровые части, и ЧВК, и мобилизованных.
"Таким образом они попытаются перерезать трассу Константиновка – Авдеевка", - добавил советник Офиса президента.
Ранее Арестович заявил, что оккупанты ежедневно теряют на фронтах убитыми и ранеными около 400-600 солдат. Во время активных боев вражеские потери вырастают до 1000 в день.
Также мы писали, что украинским военным удалось атаковать два российских танка и три боевых машины пехоты в районе Угледара.
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