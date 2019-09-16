Арестованный за взятку глава Николаевского автодора вышел под залог

Начальник Николаевского автодора Андрей Максименко, задержанный ранее на получении взятки, вышел под залог в размере почти 2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционный суда Украины.

Как сообщалось, 13 сентября 2019 следственным судьей Высшего антикоррупционного суда была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 927 000 грн залога.

"Сегодня, 16 сентября 2019 года на специальный счет Высшего антикоррупционного суда для внесения залога, поступили средства в объеме в соответствии с решением суда", - говорится в сообщении.

Напомним, НАБУ задержало начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области на получении 300 тыс. гривен и 90 тыс. долларов взятки. По данным следствия, в августе 2019 он потребовал и получил 300 тыс. гривен за содействие в перечислении частной компании почти 4,6 млн гривен в качестве оплаты за выполненный ремонт дороги Н-11 Днепр-Николаев.

Меньше чем через месяц он снова потребовал откат со средств, уплаченных автодором частной компании - на этот раз в сумме 90 тыс. долларов. На получении последней суммы Максименко и задержали на Французском бульваре в Одессе. Действия задержанного квалифицировали как вымогательство и получение неправомерной выгоды в особо крупном размере.