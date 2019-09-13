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ВАКС арестовал задержанного на взятке начальника Николаевского автодора

Новости » Происшествия    13.09.2019 - 18:55
ВАКС арестовал задержанного на взятке начальника Николаевского автодора
Фото: задержание Андрея Максименко (7kanal.com.ua)

Андрея Максименко арестовали с возможностью выйти под залог

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал задержанного на взятке начальника Николаевского автодора Андрея Максименко. Об этом говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

Сообщается, что суд избрал Максименко меру пресечения в виде содержание под стражей. Также ему назначили альтернативу 1 927 000 гривен залога.

ВАКС арестовал задержанного на взятке начальника Николаевского автодора

Напомним, на этой неделе НАБУ задержало начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области на получении 300 тыс. гривен и 90 тыс. долларов взятки. По данным следствия, в августе 2019 он потребовал и получил 300 тыс. гривен за содействие в перечислении частной компании почти 4,6 млн гривен в качестве оплаты за выполненный ремонт дороги Н-11 Днепр-Николаев.

Меньше чем через месяц он снова потребовал откат со средств, уплаченных автодором частной компании - на этот раз в сумме 90 тыс. долларов. На получении последней суммы Максименко и задержали на Французском бульваре в Одессе. Действия задержанного квалифицировали как вымогательство и получение неправомерной выгоды в особо крупном размере.

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