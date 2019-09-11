В НАБУ рассказали детали задержания начальника Николаевского автодора

Фото: задержание Андрея Максименко (7kanal.com.ua)

Андрея Максименко задержали на взятке в 90 тыс. долларов

Начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко задержали на крупной взятке. Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Сообщается, что детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали Максименко "на горячем" во время получения 90 тыс. долларов. Эти средства оказались вторым траншем полученной им взятки, общий размер которой составляет более 2,5 млн гривен.

"Предварительно действия чиновника квалифицированы по ч.4 ст. 368 УК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области задержали депутата одного из городских советов за получение взятки в 15 тыс. долларов. По данным следствия, он получил взятку за передачу в аренду земельного участка, при этом чиновник действовал через посредника.

До этого в Донецкой области на взятке задержали подполковника Государственной погранслужбы.