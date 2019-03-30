Арестованных крымских татар перевезли в Россию, - Климкин

Крымских татар, которые были арестованы 27 марта российскими силовиками в оккупированном Крыму, перевезли в Ростов-на-Дону (Российская Федерация). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Twitter.

По словам Климкина, 23-х арестованных российскими силовиками крымских татар уже доставили в Ростов. Их планируют распределить по российским СИЗО.

"23-х крымских татар, задержанных в Крыму в среду во время облав ФСБ на их дома, перевезли в Ростов. Есть информация, что их планируют распределить по СИЗО Ростовской области. Работаем над получением консульского доступа как можно быстрее", - отметил глава украинского МИД.

Украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что арестованных крымских татар собираются распределить по СИЗО Ростовской области.

"Их (крымских татар - ред.) Распределят в пять СИЗО Ростовской области. Три следственных изолятора находятся в Ростове, два - в пригороде", - написала Денисова в Facebook.

Напомним, ранее адвокат Эдем Семедляев сообщил, что арестованных крымских татар могли вывезти из оккупированного Крыма в Российскую Федерацию. Российские силовики отказываются комментировать данную информацию.

Добавим, 27 марта в ходе незаконных обысков в оккупированном Крыму в домах крымских татар российские силовики задержали 20 человек. На следующий день в Ростове-на-Дону были задержаны еще трое крымских татар.

Кроме того, 27-28 марта "суд" в Симферополе вынес решение о аресте всех задержанных до 15 мая.