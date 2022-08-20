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Арестованную яхту российского олигарха продадут на аукционе: куда направят деньги

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Вашингтон, Суббота 20 августа 2022 17:14
Арестованную яхту российского олигарха продадут на аукционе: куда направят деньги Фото: арестованную яхту российского олигарха продадут на аукционе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российскую суперъяхту Axioma стоимостью 75 млн долларов США продадут на аукционе. Судно было конфисковано в Гибралтаре в марте 2022 года за долги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Американский банк JP Morgan заявил, что владелец Дмитриевич Пумпянский не выплатил кредит в размере 20 миллионов долларов США. И по требованию финучреждения Axioma была арестована.

72,5-метровое судно выставлено на аукцион, который продлится всего один день. В распоряжении пассажиров судна бассейн, джакузи, спа-салон, 3D-кинотеатр, гараж для водных мотоциклов и снаряжением для подводного плавания, а также каюты для 20 членов экипажа.

Axioma Пумпянского станет первой роскошной яхтой, проданной после введения санкций против российских олигархов. Ожидается, что деньги от продажи судна передадут банку JP Morgan.

Яхта была построена в 2013 году и изначально называлась "Красная площадь". Пумпянский является владельцем и председателем производителя стальных труб ОАО "ТМК", поставщика "Газпрома". Состояние 58-летнего олигарха оценивается в 2,2 млрд долларов.

Напомним, что Соединенные Штаты выиграли судебный процесс по аресту российской суперяхты на Фиджи и в пределах часа взяли судно под свой контроль стоимостью 300 миллионов долларов.

Также ранее сообщалось, что США наложили санкции на две яхты, которые связывают с президентом России Владимиром Путиным.

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