Заарештовану яхту російського олігарха продадуть на аукціоні: куди спрямують гроші

Російську супер'яхту Axioma вартістю 75 млн доларів США продадуть на аукціоні. Судно було конфісковано в Гібралтарі в березні 2022 року за борги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

Американський банк JP Morgan заявив, що власник Пумпянський не виплатив кредит у розмірі 20 мільйонів доларів США. І на вимогу фінустанови Axioma була заарештована.

72,5-метрове судно виставлено на аукціон, який триватиме всього один день. У розпорядженні пасажирів судна басейн, джакузі, спа-салон, 3D-кінотеатр, гараж для водних мотоциклів і спорядженням для підводного плавання, а також каюти для 20 членів екіпажу.

Axioma Пумпянського стане першою розкішною яхтою, проданою після введення санкцій проти російських олігархів. Очікується, що гроші від продажу судна передадуть банку JP Morgan.

Яхта була побудована у 2013 році й спочатку називалася "Червона площа". Пумпянський є власником і головою виробника сталевих труб ВАТ "ТМК", Постачальника "Газпрому". Стан 58-річного олігарха оцінюється в 2,2 млрд доларів.