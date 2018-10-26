Арештована вчора замголови правління Ощадбанку Земцова вийшла з СІЗО

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ірину Земцову випустили із СІЗО під заставу у 7 млн гривень

Підозрювана детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) в заволодінні коштами "Ощадбанку" заступниця голови правління цього банку Ірина Земцова вийшла з СІЗО під заставу. Про це в коментарі РБК-Україна розказав прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Валентин Мусіяка.

"Так, Земцова вийшла під заставу вчора ввечері (25 жовтня 2018, - ред). На неї покладені всі обов'язки, включаючи носіння електронного браслета", - сказав прокурор.

Додамо, прокурор просив у четвер, 25 жовтня, суд взяти Земцову під варту із заставою у 50 мільйонів гривень. Однак суд відмовив і призначив альтернативу - 7 млн гривень застави.

Також ввечері у четвер обрали запобіжний захід із альтернативою застави сину народного депутата Станіслава Березкіна - Максиму.

Нагадаємо, суд арештував десять підозрюваних з альтернативою внесення застави у заволодінні коштами "Ощадбанку".

Як писало РБК-Україна раніше, Солом'янський райсуд Києва у четвер, 25 жовтня, взяв під варту заступника голови правління "Ощадбанку" Ірину Земцову.

Зазначимо, протягом вересня 2013 - січня 2014 років бенефіціарні власники групи "Креатив", діючи за попередньою змовою з посадовими особами зазначеної групи, а також посадовими особами "Ощадбанку", ТОВ "ЗМЖ" і ТОВ "Кредитне брокерське агентство", заволоділи 20 млн доларів, які "Креатив" отримав в "Ощадбанку".