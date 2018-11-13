"Екс-міністра" інформації "ДНР" будуть судити заочно

Ілюстративне фото (facebook.com/Игорь Іванов)

Прокуратура направила до Селидівського суду обвинувальний акт стосовно громадянки України, яка співпрацювала з терористами

Колишню виконуючу обов'язки міністра інформації так званої "Донецької народної республіки" чекає заочне засудження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

зокрема, прокуратура Донецької області направила до Селидівського міського суду обвинувальний акт по 1 ч. ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України стосовно громадянки України, яка співпрацювала з терористами.

Встановлено, що в лютому 2015 року 53-річна жителька Донецька, діючи з особистих міркувань, вступила до складу терористичної організації "ДНР" і протягом двох років займала посаду в одній з "установ" політичного блоку, а саме - виконувала обов'язки так званого "міністра інформації ДНР".

Діяльність її полягала в пропаганді злочинних ідей "русского мира", створення образу "ДНР" як легітимного державного утворення, і виправдання насильницьких злочинних дій ватажків незаконних збройних формувань і їхніх кремлівських кураторів.

В даний час досудове розслідування завершено. Оскільки обвинувачений продовжує перебувати на території, контрольованій бойовиками, її будуть судити заочно.

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки України Жовтневий районний суд Маріуполя заочно засудив до десяти років позбавлення свободи так званого "міністра фінансів ДНР"