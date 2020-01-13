Подозреваемый в покушении на убийство экс-разведчика ВСУ арестован

Фото: место задержания (ssu.gov.ua)

Суд избрал харьковчанину меру пресечения в виде содержания под стражей, без права внесения залога

Киевский районный суд Харькова арестовал подозреваемого в покушения на убийство экс-разведчика ВСУ вероятно на заказ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что суд избрал харьковчанину меру пресечения в виде содержания под стражей, без права внесения залога.

Напомним, 9 января в Харькове предупредили покушение на бывшего командира Вооруженных сил Украины.

По данным СБУ, российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил службу в Национальной гвардии, до убийства одного из прежних боевых командиров разведывательных подразделений ВСУ. Предполагается, что военного хотели убить за успешные операции против "ЛДНР" и ликвидации групп российских офицеров.

РБК-Украина писало, что в воскресенье оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой.

До этого глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция задержала группу киллеров, которых подозревают в ее убийстве. Он напомнил, что в 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Осмаева и Окуевой на переезде в Глевахе под Киевом.