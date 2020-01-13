ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Подозреваемый в покушении на убийство экс-разведчика ВСУ арестован

Новости » Происшествия     13.01.2020 - 11:06
Подозреваемый в покушении на убийство экс-разведчика ВСУ арестован
Фото: место задержания (ssu.gov.ua)

Суд избрал харьковчанину меру пресечения в виде содержания под стражей, без права внесения залога

Киевский районный суд Харькова арестовал подозреваемого в покушения на убийство экс-разведчика ВСУ вероятно на заказ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что суд избрал харьковчанину меру пресечения в виде содержания под стражей, без права внесения залога.

Напомним, 9 января в Харькове предупредили покушение на бывшего командира Вооруженных сил Украины.

По данным СБУ, российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил службу в Национальной гвардии, до убийства одного из прежних боевых командиров разведывательных подразделений ВСУ. Предполагается, что военного хотели убить за успешные операции против "ЛДНР" и ликвидации групп российских офицеров.

РБК-Украина писало, что в воскресенье оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой.

До этого глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция задержала группу киллеров, которых подозревают в ее убийстве. Он напомнил, что в 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Осмаева и Окуевой на переезде в Глевахе под Киевом.

Соболев обратился в прокуратуру с заявлением об угрозах В Харькове пытались подорвать бышего боевого командира ВСУ
Новости Украины Вооруженные силы Украиныпокушение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь