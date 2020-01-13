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Підозрюваний у замаху на вбивство екс-розвідника ЗСУ заарештований

Новини » Надзвичайні події     13.01.2020 - 11:06
Підозрюваний у замаху на вбивство екс-розвідника ЗСУ заарештований
Фото: місце затримання (ssu.gov.ua)

Суд обрав харків’янину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без права внесення застави

Київський районний суд Харкова арештував підозрюваного у замаху на вбивство екс-розвідника ЗСУ ймовірно на замовлення РФ. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що суд обрав харків’янину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без права внесення застави.

Нагадаємо, 9 січня у Харкові попередили замах на колишнього командира Збройних сил України.

За даними СБУ, російські спецслужби залучили харків'янина, який раніше проходив службу в Національній гвардії, до вбивства одного з колишніх бойових командирів розвідувальних підрозділів ЗСУ. Передбачається, що військового хотіли вбити за успішні операції проти "ЛДНР" та ліквідацію групи російських офіцерів.

РБК-Україна писало, що у неділю оперативники затримали організатора вбивства Аміни Окуєвої.

До цього глава МВС України Арсен Аваков заявив, що поліція затримала групу кілерів, яких підозрюють у її вбивстві. Він нагадав, що в 2017 році група невідомих розстріляла машину Осмаєва і Окуєвої на переїзді у Глевасі під Києвом.

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