Из-за ареста "Мотор Сичи" убытки понесли 3,5 тысячи миноритарных акционеров компании, - юрист

"Помимо контрольного пакета акций, принадлежащего китайским акционерам "Мотор Сич", еще около 19% находились в свободном обороте - были доступны для покупки любому инвестору, в том числе через фондовые биржи или инвестфонды. Арест всех 100% акций и их передача агентству АРМА - обычный грабеж "маленького инвестора", потому что у "Мотор Сич" насчитывается около 3 500 миноритариев, среди которых есть не только профессиональные институциональные инвесторы и торговцы ценными бумагами, но и сотрудники завода, которые в свое время приняли участие в его приватизации", - заявил правозащитник.

По его мнению, Украина не только экспроприировала инвестиции китайцев, которые заплатили за акции $1 млрд и нарвалась на колоссальный международный инвестиционный скандал, но еще и нанесла вред гражданам-акционерам.

Кроме того, он напомнил, что исторически самая высокая цена за миноритарный пакет акций "Мотор Сич" была уплачена на аукционе Фонда гарантирования вкладов физлиц - 6 500 за каждую акцию. Это означает, что рыночная капитализация предприятия только по показателю стоимости акций составляла свыше 13,5 млрд грн, что примерно эквивалентно сумме полмиллиарда долларов.

"2,7 млрд грн, или около $ 100 млн - вот потери миноритариев, когда государство решило забрать себе все 100% акций "Мотор Сич", - добавляет эксперт.

Он также отмечает, что сделка по продаже акций "Мотор Сич" в свое время могла привести к удвоению ее капитализации, но этого не произошло из-за арестов акций, которые действуют с 2017 года.

По словам Семидидько, китайские акционеры "Мотор Сич" вложили в покупку ее акций около миллиарда долларов, что выше рыночной капитализации компании.

"Богуслаев продал компаниям из КНР контрольный пакет акций, который был раздроблен между несколькими подконтрольными ему лично компаниями. Но миллиард долларов - реалистичная стоимость за контрольный пакет такого типа предприятия", - добавил он.

Сделка по продаже акций "Мотор Сич", по его мнению, могла привести к удвоению ее капитализации, но она неизвестна из-за арестов акций, которые действуют с 2017 года и привели к остановке биржевых торгов этими ценными бумагами.

"Думаю, никого не удивит, когда мы узнаем, что сделка с китайцами удвоила капитализацию "Мотор Сич", как минимум, до миллиарда долларов. Но это же означает, что миноритарии компании, которым принадлежит 19% акций запорожского завода, потеряли до $ 200 млн", - отмечает эксперт.

В 2007 году акции "Мотор Сич" были конвертированы в глобальные депозитарные расписки Deutsche Bank Trust Company Americas, которые получили листинг на Франкфуртской фондовой бирже, что позволяло расширить пул иностранных акционеров запорожской компании.

Впоследствии на сайте The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) было объявлено о программе выпуска депозитарных расписок по правилу S (GDR) на более 10% уставного капитала "Мотор Сич". До сих пор в базах агрегаторов биржевых котировок можно найти GDR "Мотор Сич", но их стоимость за минувший год упала почти на 100%, бумаги в собственности иностранных держателей превратились в неликвидные, добавляет Семидидько.

"Вполне очевидно, что в захвате контроля над "Мотор Сич" Украина проигнорировала и закон, и даже простой здравый смысл. Это значит, что всех инвесторов - от рабочих запорожского завода до финансовых воротил с Уолл-Стрит - Украина "кинула". Теперь можно написать еще хоть с десяток красивых презентаций, концепций и визий о создании в Украине современного фондового рынка, но случай с "Мотор Сич" на многие годы вперед превращает это все в фантазии украинских чиновников", - подытожил эксперт.