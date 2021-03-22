Через арешт "Мотор Січі" збитків зазнали 3,5 тисячі міноритарних акціонерів компанії, - юрист

"Крім контрольного пакета акцій, що належить китайським акціонерам "Мотор Січ", ще близько 19% перебували у вільному обігу - були доступні для покупки будь-якому інвестору, в тому числі через фондові біржі або інвестфонди. Арешт всіх 100% акцій і їх передача агентству АРМА - звичайний грабіж "маленького інвестора", тому що у "Мотор Січ" налічується близько 3 500 міноритаріїв, серед яких є не тільки професійні інституційні інвестори та торговці цінними паперами, але і працівники заводу, які свого часу взяли участь у його приватизації", - заявив правозахисник.

На його думку, Україна не тільки експропріювала інвестиції китайців, які заплатили за акції $1 млрд і нарвалася на колосальний міжнародний інвестиційний скандал, але ще й завдала шкоди громадянам-акціонерам.

Крім того, він нагадав, що історично найвища ціна за міноритарний пакет акцій "Мотор Січ" була сплачена на аукціоні Фонду гарантування вкладів фізосіб - 6 500 за кожну акцію. Це означає, що ринкова капіталізація підприємства тільки за показником вартості акцій становила понад 13,5 млрд грн, що приблизно еквівалентно сумі півмільярда доларів.

"2,7 млрд грн, або близько $ 100 млн - ось втрати міноритаріїв, коли держава вирішила забрати собі всі 100% акцій "Мотор Січ", - додає експерт.

Він також зазначає, що угода з продажу акцій "Мотор Січ" у свій час могла привести до подвоєння її капіталізації, але цього не сталося через арешт акцій, які діють з 2017 року.

За словами Семидідька, китайські акціонери "Мотор Січ" вклали в покупку її акцій близько мільярда доларів, що вище ринкової капіталізації компанії.

"Богуслаєв продав компаніям з КНР контрольний пакет акцій, який був роздроблений між кількома підконтрольними йому особисто компаніями. Але мільярд доларів - реалістична вартість за контрольний пакет такого типу підприємства", - додав він.

Угода з продажу акцій "Мотор Січ", на його думку, могла привести до подвоєння її капіталізації, але вона невідома через арешти акцій, які діють з 2017 року і призвели до зупинки біржових торгів цими цінними паперами.

"Думаю, нікого не здивує, коли ми дізнаємося, що угода з китайцями подвоїла капіталізацію "Мотор Січ", як мінімум, до мільярда доларів. Але це ж означає, що міноритарії компанії, яким належить 19% акцій запорізького заводу, втратили до $ 200 млн", - відзначає експерт.

У 2007 році акції "Мотор Січ" були конвертовані в глобальні депозитарні розписки Deutsche Bank Trust Company Americas, які отримали лістинг на Франкфуртської фондової біржі, що дозволяло розширити пул іноземних акціонерів запорізької компанії.

Згодом на сайті The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) було оголошено про програму випуску депозитарних розписок за правилом S (GDR) на понад 10% статутного капіталу "Мотор Січ". Досі в базах агрегаторів біржових котирувань можна знайти GDR "Мотор Січ", але їх вартість за минулий рік впала майже на 100%, папери у власності іноземних власників перетворилися в неліквідні, додає Семидідько.

"Цілком очевидно, що в захопленні контролю над "Мотор Січ" Україна проігнорувала і закон, і навіть простий здоровий глузд. Це означає, що всіх інвесторів - від робочих запорізького заводу до фінансових ділків з Уолл-Стріт - Україна "кинула". Тепер можна написати ще хоч з десяток найкрасивіших презентацій, концепцій і візій про створення в Україні сучасного фондового ринку, але випадок з "Мотор Січ" на багато років вперед перетворює це все в фантазії українських чиновників", - підсумував експерт.