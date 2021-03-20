Авиаэксперт назвал негативные последствия от национализации завода "Мотор Сичи"
Украина должна найти компромиссное решение вместо национализации "Мотор Сичи". Такое решение послужит укреплению авиационной индустрии, позволит украинским компаниям получить ресурсы на модернизацию своих устаревающих технологий, а вместе с тем занять место на огромном авиарынке КНР.
Об этом заявив эксперт в сфере авиации, инженер-конструктор Сергей Корж в эфире "Романенко. Беседы".
По словам эксперта, Украина не может просто перечеркнуть законную сделку (с китайскими инвесторами, - ред.) по чьей-то прихоти.
"[Поведение Украины] - как слон в посудной лавке. Как это все может быть? То есть это все очень серьезные вещи и должны быть компромиссы. И они есть, потому что всегда можно сформировать коммерческие созидательные проекты как раз на фоне тенденции вот именно того, что, например, рынок гражданской или универсальной техники Китая, он там просто гигантский и все туда идут. Не должно быть двойных стандартов, когда западные компании туда приходят, а вот нам нельзя", - заявил Корж.
По его словам, в Китае активно работают ведущие западные производители авиационных двигателей и техники, на протяжении многих лет в КНР действуют совместные предприятия с ведущими мировыми производителями авиадвигателей для их локализации, сборки и сервиса.
Кроме того, китайский рынок гражданской авиатехники сегодня вышел на первое место, обогнав рынок США по объемам пассажирских авиаперевозок во время пандемии.
"В ближайшие год-два китайский рынок гражданской авиационной техники, включая двигатели, станет номер один. И мы все прекрасно знаем, что все западные производители авиационной техники, двигателей, агрегатов, авионики стремятся на рынок Китая. Китай им выкручивает руки: заставляет делать совместные предприятия с локализацией, с техническим обслуживанием - все западные производители на это идут. [Китайские] партнеры "Мотор Сич" такой же путь избрали - создать там площадку, ремонт и локализацию определенного объема - это нормальный процесс. Все можно прописать в документах, в лицензионном соглашении и т.д.", - добавил эксперт.
Эксперт убежден: Украина уже давно должна была задуматься и выстроить какую-то логику движения в сторону международной кооперации для того, чтобы были реальные совместные крупные серьезные проекты.
"И, кстати, риторика руководителей отрасли "вот у нас там надо инвестировать от 12 до 15% от дохода сюда, а у нас только 2-3%". Окей, они берут правильные цифры, но не говорят о том, что нет столько средств у государства. А если их неоткуда взять, то вы не можете полностью все разработать. Например, новую серьезную модель", - отметил Корж.
В целом же, по мнению авиаэксперта, Украина не сможет самостоятельно выстроить полноценную авиа-индустрию и создать замкнутый технологический цикл своими силами, поскольку страна не располагает необходимыми финансовыми ресурсами, а технологии "Мотор Сич" - устаревшие и требуют большого финансирования для модернизации.
"И про "Мотор Сич", и про [государственное конструкторское бюро] "Ивченко - Прогресс". Это участие в международных проектах. Вот Украина, я начал говорить про полный цикл, Украина крупная страна по населению и по промышленности, но в авиации это маленькая страна. Посмотрите даже Европа она давно объединилась в авиации, и есть только два больших мировых центра - это Северная Америка и объединенная Европа. И даже отдельно взятые там Франция, Германия и Великобритания, они не обладают таким уж полным циклом. Тем более Украина", - резюмировал Корж, призвав отказаться от идеи национализаци.
Напомним, в начале марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "Мотор Сич" вернут украинскому народу в ближайшее время.
Ожидается, что законопроект о национализации "Мотор Сичи" представят через две-три недели.
Тем временем, Верховный суд открыл дело по иску китайских компаний-акционеров "Мотор Сич", в котором они требуют отменить указы президента Украины от 28 и 29 января 2021 года о введении санкций с блокировкой активов и запретом на въезд в страну руководителям компаний из КНР.
Как известно, владельцы контрольного пакета акций "Мотор Сич" заявляли, что действия заявления для противозаконного блокирования их деятельности в Украине "будут использованы в качестве доказательств или предмета судебного разбирательства и переданы в соответствующие судебные и правоохранительные органы".
К нынешнему времени китайские акционеры "Мотор Сич" обратились в международный арбитраж для взыскания с Украины убытков в размере $ 3,6 млрд.