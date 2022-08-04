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Арест Медведчука продлили до 19 сентября

Фото: народный депутат Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Лычаковский районный суд Львова продлил арест нардепа Виктора Медведчука. Он будет находиться под стражей по меньшей мере до 19 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение суда.

"Вчера, 03 августа 2022 года, следственный судья Лычаковского районного суда г. Львова удовлетворил ходатайство прокурора офиса Генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей без определения размера залога Медведчуку В. В., который обоснованно подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, в пределах срока досудебного расследования, а именно до 19 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2021 году народному депутату Виктору Медведчуку объявили несколько подозрений. В частности, в государственной измене и в сотрудничестве с так называемыми "ЛДНР".

До начала полномасштабной войны в Украине он находился под домашним арестом, из-под которого сбежал сразу после начала боевых действий.

Об задержание Медведчука стало известно вечером 12 апреля. Он пытался бежать из страны.

Впоследствии Лычаковский районный суд Львова избрал Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей, соответственно, ее и продлили до 19 сентября.

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Виктор Медведчук