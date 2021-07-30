Апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом

Апелляционный суд принял решение по рассмотрению апелляций относительно домашнего ареста нардепа Виктора Медведчука. Решение следственного судьи Печерского райсуда оставили без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания .

"Решение объявят 3 августа 2021 в 10 часов. С тех пор оно вступит в силу", - сказал судья.

Печерский райсуд 9 июля оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом до сентября 2021 года.

Адвокаты политика обжаловали решение следственного судьи. Апелляционному суду нужно было изучить 12 томов дел перед принятием решения.