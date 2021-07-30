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Апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом

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Пятница 30 июля 2021 15:40
Апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом Фото: нардеп Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Апелляционный суд принял решение по рассмотрению апелляций относительно домашнего ареста нардепа Виктора Медведчука. Решение следственного судьи Печерского райсуда оставили без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.

"Решение объявят 3 августа 2021 в 10 часов. С тех пор оно вступит в силу", - сказал судья.

Печерский райсуд 9 июля оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом до сентября 2021 года.

Адвокаты политика обжаловали решение следственного судьи. Апелляционному суду нужно было изучить 12 томов дел перед принятием решения.

Как известно, Медведчуку и его соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку объявили подозрение по трем эпизодам. Среди них госизмена и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

Медведчука в мае отправили под круглосуточный домашний арест и надели электронный браслет.

РБК-Украина писало, что в феврале СНБО принял решение о введении санкций против Медведчука.

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Виктор Медведчук Апелляционный суд Киева Домашний арест
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