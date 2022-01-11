UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Арест коменданта "Изоляции" Куликовского продлили еще на месяц. Сам обвиняемый не возражал

Автор: Олег Черныш

Шевченковский районный суд Киева продлил арест бывшего коменданта донецкой тюрьмы "Изоляция" Дениса Куликовского. Подсудимый поддержал такое решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Куликовский был задержан в начале ноября в Киеве и арестован на 2 месяца. В конце декабря 2021 года суд рассмотрел вопрос о продлении его содержания под стражей.

"В судебном заседании прокурор поддержал ходатайство и просил его удовлетворить по основаниям в нем приведенным. Подозреваемый и его защитник в судебном заседании против удовлетворения ходатайства следователя не возражали", - сказано в определении суда.

Под арестом Куликовский будет находиться до 2 февраля включительно. Следствие за это время планирует, в частности, допросить потерпевших, которые были узниками "Изоляции", назначить экспертизы для определения нанесенного им морального ущерба.

Кроме того, отмечается, что на свободе подозреваемый сможет уничтожить документы и скрываться от следствия, так как его жена и ребенок до сих пор проживают в "ДНР".

При этом, как указано в судебном решении, уже после задержания Куликовский на допросах признал вину и дал показания о своей противоправной деятельности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шевченковский райсуд