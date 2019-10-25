Арест Атамбаева продлили на два месяца

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву продлили арест на два месяца, до 26 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что такое решение принял суд Первомайского района Бишкека, мера пресечения продлена на время проведения судебного разбирательства. В последний раз арест экс-президента был продлен до 26 октября.

Как сообщают СМИ, ходатайство адвокатов Атамбаева об изменении меры пресечения отклонено, решение о продлении судья будет выносить каждые два месяца. Следующее заседание суда назначено на 15 ноября.

Напомним, ранее в Киргизии Бишкекский городской суд признал законным арест Атамбаева. По словам юриста Сергея Слесарева, также суд оставил в силе решение, согласно которому экс-президент будет находиться под стражей до 26 октября.

Как сообщало РБК-Украина, в Киргизии 7 августа спецназ провел штурм резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Но штурм был провален, а сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего президента.

Также, после штурма дома внутри остались шесть сотрудников спецназа. Сторонники бывшего главы государства из числа местных жителей категорически отказались отпускать спецназовцев до выполнения своих требований.

Позже Атамбаева вывезли из резиденции в конвое из нескольких легковых машин и автобусов с военными. Через некоторое время в сети было опубликовано видео задержания экс-президента Киргизии.