Атамбаеву инкриминируют еще два преступления

Фото: Аламазбек Атамбаев (24 kz)

Атамбаеву вручено уведомление в подозрении в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека

Бывшему президенту Киргизии Алмазбека Атамбаева инкриминируют еще два дела по нарушению законодательства страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам адвоката бывшего президента Сергея Слесарева, Атамбаеву вручили уведомление в подозрении в причатности к коррупции.

"Атамбаеву вручено уведомление в подозрении в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и по делу, связанному со зданием группы "Форум", - заявил адвокат.

Модернизацию объекта провела несколько лет назад китайская компания TBEA на выделенные китайской стороной средства. Фигурантом дела о коррупции при реконструкции столичной ТЭЦ является также бывший премьер-министр страны Сапар Исаков.

О махинациях, связанных с перерегистрацией прав на владение зданием промышленной группы "Форум", ранее ничего известно не было. Фактическим владельцем расположенного почти в центре Бишкека здания до сих пор считался Атамбаев. После задержания бывшего президента по решению суда оно было опечатано.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обвинили в убийстве заместителя командира "Альфы" Усена Ниязбекова при штурме резиденции.

Кроме того, бывший президент Киргизии Аламазбек Атамбаев заявил, что во время штурма его резиденции, он стрелял. Атамбаев также возложил ответственность за смерть бойца спецназа на нынешнего главу государства Сооронбая Жээнбекова.

Отметим, в Киргизии 7 августа спецназ штурмовал резиденцию экс-президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Однако штурм был провален. Сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства. Второй штурм был удачным, Атамбаева задержали.