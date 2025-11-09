Арештований у Польщі російський "опозиціонер" зізнався в роботі на ФСБ

Як пише видання, 30-річний Ігор Рогов був пов’язаний із різними опозиційними рухами в Росії.

Ігор Рогов та його дружина

У 2021 році він разом із дружиною Іриною Роговою залишив РФ, а в 2022 році отримав візи до Польщі, куди подружжя приїхало через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони оселилися у місті Сосновець.

Минулого літа Рогова заарештувала польська влада за підозрою у зв’язках із посилкою, що містила компоненти вибухового пристрою. Хоча чоловік не отримав пакунок, він визнав, що погодився прийняти його "як послугу другові". Разом із ним тимчасово була затримана українська жінка, яку згодом відпустили.

Після цього арештували і його дружину. Подружжю висунули обвинувачення у співпраці з ФСБ з метою збору та передачі інформації про російських опозиційних активістів.

Обвинувачення

Згідно з обвинувальним висновком, Рогов зізнався, що кілька років тому, ще в Росії, його змусили співпрацювати з ФСБ, доручивши проникнути в місцевий осередок опозиції. Для зв’язку зі своїм куратором йому надали одноразовий телефон і SIM-карти, а пізніше він проводив особисті зустрічі у "конспіративній квартирі" поблизу регіонального управління ФСБ.

"Тоді він також почав отримувати гроші в обмін на співпрацю", - пише видання.

Вербування Рогова та його дружини

Рогов розповів про вербування своїй дружині, і та підтвердила, що він “ймовірно отримував гроші, хоча офіційно не працював”.

Уже в Польщі чоловік попросив дружину допомогти передати кураторам зашифрований USB-накопичувач, який містив доповіді про російських активістів та інших осіб у Польщі, що могли цікавити російські спецслужби. Він доручив їй доставити носій до Росії, сховавши його серед сувенірів, і вказав адресу, на яку потрібно було відправити пакунок.

Судовий процес над подружжям має розпочатися наступного місяця.

