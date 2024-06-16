Арешт рахунків і конфіскація. Що буде, якщо вчасно не сплатити штраф за порушення ПДР

Коли збільшується сума штрафу

Якщо не сплатити штраф протягом 15 днів, сума зростає удвічі. Наприклад, якщо вас отшрафували на 340 гривень, через 15 днів несплати сума збільшиться до 680 гривень.

Якщо ви не опратити штраф протягом 30 днів з дня набрання законної сили постанови про накладення адмінстягнення за правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху та паркування, тоді така постанова підлягає примусовому виконанню органами державної виконавчої служби.

В такій ситуації правопорушник переходить в статус боржника.

Як буде діяти виконавча служба

Виконавча служба має отримати виконавчий документ. Там перевіряють зазанчену в ньому інформацію про майно порушника/боржника і його банківські рахунки.

Щоб стягнути несплачений штраф швидше, виконавча служба перевіряє інформацію про майно боржника і його банківські рахунки. З метою якнайшвидшого виконання та стягнення штрафу, державний виконавець може накласти арешти на рухоме і нерухоме майно, арешти на рахунки боржника в банках.

Для того, щоб виконавче провадження було закрито, а всі арешти і заборони були зняті, боржник повинен буде сплатити державній виконавчій службі суму, яка в підсумку буде набагато вище початкової суми штрафу.

Боржнику треба буде сплатити повну суму штрафу (наприклад, 2000 грн замість "пільгових" 1000 грн). Також треба буде сплатити виконавчий збір: 10% від суми штрафу і виконавчі витрати в сумі близько 300 гривень.

Через це водіям нагадують, що вчасна сплата штрафу і зекономить кошти, і допомое запобігти цілої низки проблем.