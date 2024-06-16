RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Арест счетов и конфискация. Что будет, если вовремя не оплатить штраф за нарушение ПДД

Фото: Очередь автомобилей в Киеве (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Штрафы за нарушение правил дорожного роуха всегда нужно оплачивать вовремя. Если этого не сделать, сумма штрафа растет, а через некоторое время государственные исполнители могут наложить аресты на движимое и недвижимое имущество должника.

РБК-Украина рассказывает, какая ответственность может наступить, если не уплатить своевременно штраф за нарушение ПДД.

Когда увеличивается сумма штрафа

Если не заплатить штраф в течение 15 дней, сумма вырастает вдвое. К примеру, если вас отшрафовали на 340 гривен, через 15 дней неуплаты сумма увеличится до 680 гривен.

Если вы не оплатите штраф в течение 30 дней со дня вступления в законную силу постановления о наложении админвзыскания за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения и парковки, тогда такое постановление подлежит принудительному исполнению органами государственной исполнительной службы.

В такой ситуации правонарушитель переходит в статус должника.

Как будет действовать исполнительная служба

Исполнительная служба должна получить исполнительный документ. Там проверяют установленную в нем информацию об имуществе нарушителя/должника и его банковских счетах.

Чтобы взыскать неуплаченный штраф быстрее, исполнительная служба проверяет информацию об имуществе должника и его банковских счетах. В целях скорейшего исполнения и взыскания штрафа, государственный исполнитель может наложить аресты на движимое и недвижимое имущество, аресты на счета должника в банках.

Для того чтобы исполнительное производство было закрыто, а все аресты и запреты были сняты, должник должен будет уплатить государственной исполнительной службе сумму, которая в итоге будет намного выше первоначальной суммы штрафа.

Должнику нужно будет уплатить полную сумму штрафа (например, 2000 грн вместо "льготных" 1000 грн). Также нужно будет уплатить исполнительный сбор: 10% от суммы штрафа и исполнительные расходы в сумме около 300 гривен.

Поэтому водителям напоминают, что своевременная уплата штрафа и сэкономит средства, и поможет предотвратить целый ряд проблем.

Напомним, нарушение правил парковки в городе является одним из самых "популярных" для водителей. За это грозит штраф, неуплата которого может привести к таким неприятностям, как арест имущества, квартиры или части заработной платы. Мы писали о правилах парковки, штрафах и других возможных санкциях.

Также стало известно, что будет, если в автомобиле нет знака аварийной остановки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильное движениеШтрафыВодители