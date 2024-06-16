Арест счетов и конфискация. Что будет, если вовремя не оплатить штраф за нарушение ПДД

Когда увеличивается сумма штрафа

Если не заплатить штраф в течение 15 дней, сумма вырастает вдвое. К примеру, если вас отшрафовали на 340 гривен, через 15 дней неуплаты сумма увеличится до 680 гривен.

Если вы не оплатите штраф в течение 30 дней со дня вступления в законную силу постановления о наложении админвзыскания за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения и парковки, тогда такое постановление подлежит принудительному исполнению органами государственной исполнительной службы.

В такой ситуации правонарушитель переходит в статус должника.

Как будет действовать исполнительная служба

Исполнительная служба должна получить исполнительный документ. Там проверяют установленную в нем информацию об имуществе нарушителя/должника и его банковских счетах.

Чтобы взыскать неуплаченный штраф быстрее, исполнительная служба проверяет информацию об имуществе должника и его банковских счетах. В целях скорейшего исполнения и взыскания штрафа, государственный исполнитель может наложить аресты на движимое и недвижимое имущество, аресты на счета должника в банках.

Для того чтобы исполнительное производство было закрыто, а все аресты и запреты были сняты, должник должен будет уплатить государственной исполнительной службе сумму, которая в итоге будет намного выше первоначальной суммы штрафа.

Должнику нужно будет уплатить полную сумму штрафа (например, 2000 грн вместо "льготных" 1000 грн). Также нужно будет уплатить исполнительный сбор: 10% от суммы штрафа и исполнительные расходы в сумме около 300 гривен.

Поэтому водителям напоминают, что своевременная уплата штрафа и сэкономит средства, и поможет предотвратить целый ряд проблем.