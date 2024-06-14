Обов'язково штраф? Що буде, якщо в авто немає знаку аварійної зупинки
Якщо сталася поломка авто або дорожньо-транспортна пригода, водій має виставити біля авто знак аварійної зупинки. Його треба завжди возити в автомобілі.
РБК-Україна розповідає, чи штрафують насправді водіїв, якщо раптом цього обов'язкового атрибуту в автомобілі не виявиться.
Чи буде штраф за відсутність знаку аварійної зупинки
Відповідно до правил дорожнього руху в Україні, водіям забороняється експлуатувати транспортний засіб за відсутності на легковому автомобілі:
- медичної аптечки;
- працездатного вогнегасника;
- знаку аварійної зупинки.
Досить часто за відсутності цих трьох предметів поліцейські складають відносно водія постанову за ч. 1 ст. 121 КУпАП та штрафують на 340 гривень.
Однак такий штраф можна трактувати як незаконний. Адже частина 1 ст. 121 КУпАП встановлює відповідальність за керування транспортним засобом, що має технічні несправності. Але водночас відсутність в легковому автомобілі аптечки, працездатного вогнегасника та знаку аварійної зупинки не свідчить про технічні несправності, з якими забороняється його експлуатація.
Тому відсутність у автомобілі цих предметів не підпадає під ознаки адміністративного правопорушення за ч. 1 ст.121 КУпАП. Таке порушення вже треба кваліфікувати за ст. 125 КУпАП (ініші порушення ПДР), яка передбачає лише попередження.
Зверніть увагу. Є випаки, коли такий штраф вважається законним. Для водіїв, які надають послуги з перевезення пасажирів, передбачений штраф на підставі ч. 2 ст. 121 КУпАП - сплатити доведеться 680 грн. А за повторне протягом року порушення водію буде загрожувати позбавлення права керування транспортними на строк від 3-х до 6-ти місяців.
Як і де встановлювати знак аварійної зупинки
Знак аварійної зупинки входить до стандартного комплекту автомобільного набору. У випадку ДТП або вам довелося здійснити вимушену зупинку, згідно правил, цей знак виставляється на відстані, яка забезпечує безпеку дорожнього руху, але:
- не ближче ніж 20 метрів до транспортного засобу в населених пунктах;
- 40 метрів - поза населеними пунктами.
Його ставлять, щоб попередити інших водіїв про небезпеку і вони встигли зреагувати, наприклад, зменшили швидкість.
Нагадаємо, чкщо водій потрапив у ДТП, він обов'язково повинен залишитися на місці до приїзду поліції для з'ясування всіх обставин. Якщо ж винуватець залишає місце події, за це йому може загрожувати покарання. Ми писали, що буде, якщо водій залишив місце ДТП.
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