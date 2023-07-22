Арешт Гіркіна показав зміну балансу сил між "баштами" Кремля, - ISW

Експерти звертають увагу на зв'язок цього військового злочинця з Федеральною службою безпеки (ФСБ) РФ, та його службу на неї.

Арешт Гіркіна

Російський Слідчий комітет заарештував Гіркіна 21 липня, і він перебуватиме під вартою до 18 вересня за екстремістською поправкою (звинувачення в екстремізмі).

Дружина терориста Мирослава Регінська повідомила, що представники Слідкому РФ затримали Гіркіна у нього вдома у Москві. Сам екс-"ДНРівець" безуспішно намагався довести в суді, що він не становить великої небезпеки щодо втечі через вирок Гаазького трибуналу (у справі про збиття рейсу MH17), але суд послався на погану славу Гіркіна і "зв'язки у правоохоронних органах" у якості причини його негайного арешту.

Адвокат Гіркіна Олександр Молохов стверджував, що російські правоохоронці переслідують того за повідомлення в Telegram від 25 травня, в яких, як повідомляється, йшлося про невиплати військовослужбовцям РФ 105-го і 107-го повітряно-десантних полків.

Судові документи, однак, вказують на те, що російська влада порушила справу проти Гіркіна 18 липня - у день, коли він опублікував кілька різких критичних зауважень на адресу російського диктатора Володимира Путіна.

Критика Путіна, "вагнерівців" та конфлікт з "патріотами"

При цьому, зауважують аналітики ISW, Гіркін часто критикував Путіна і до 18 липня, проте його минулі критичні зауваження не призвели до арешту.

Члени очолюваного Гіркіним "Клубу розгніваних патріотів" зібралися на невелику акцію протесту перед будівлею суду з вимогою його звільнення. Деякі джерела стверджували, що арешт терориста і блогера був за його конфліктом з іншим членом "Клубу розгніваних патріотів" з приводу ПВК "Вагнера".

Інші джерела припустили, що скарги "вагнерівців" на Гіркіна могли спровокувати його арешт. Одне джерело стверджувало, що арешт пов'язаний з переслідуванням російської влади "патріотів", які вважаються нелояльними до Путіна.

ФСБ та Гіркін

Також у звіті йдеться про те, що арешт Гіркіна слідує за іншими кримінальними звинуваченнями проти ультранаціоналістів, у минулому пов'язаних з російськими службами безпеки, і "вказує на те, що невідомі російські офіційні особи можуть переслідувати відомих ультранаціоналістів, які регулярно розкривають інсайдерську інформацію про Кремль".

В ISW вважають, що Гіркін, ймовірно, користується підтримкою невідомого чиновника із силових органів - можливо, з ФСБ, - який просував свої інтереси, використовуючи цього терориста як "канал для розкриття обраної інформації російській ультранаціоналістичній інтернет-спільноті".

Ключові висновки:

Російські інсайдерські джерела стверджували, що арешт Гіркіна є частиною зусиль адміністрації президента РФ щодо придушення обраних високопоставлених ультранаціоналістів після збройного повстання засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина 24 червня.

Повстання "вагнерівців", ймовірно, змінило баланс сил у Кремлі, потенційно позбавивши деяких покровителів, у тому числі покровителя Гіркіна, прихильності Путіна і, отже, частини їхньої влади.

РФ завдавала ракетних та безпілотних ударів по півдню України четверту ніч 21 липня після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

Кремль, схоже, намагається пом'якшити заяву Міноборони РФ від 19 липня про те, що цивільні кораблі у Чорному морі розглядаються як "законні військові цілі".

РФ маневрує, щоб зберегти за собою можливість змінити чинну угоду, а не вести переговори про зовсім нову, оскільки вона прагне домогтися широких поступок від Заходу.

Російський диктатор Володимир Путін продовжував спроби посіяти розбіжності всередині НАТО та між Україною та НАТО, які, ймовірно, були спрямовані на підтримку зусиль Кремля щодо Чорноморської зернової ініціативи та підриву довгострокової підтримки України Заходом.

ЗСУ 21 липня продовжували контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту, на деяких ділянках досягли успіхів.

Джерела прихильників "вагнерівців" продовжують висловлювати лояльність засновнику цієї ПВК Євгену Пригожину, оскільки майбутнє угруповання та роль Пригожина в організації залишаються незрозумілими.

Радник президента Франції із зовнішньої політики Еммануель Бонн, ймовірно, мав на увазі технології подвійного призначення та нелетальну допомогу, коли 21 липня говорив про обладнання, поставлене Китаєм до РФ.

Російський блогер, пов'язаний із Повітряно-десантними військами РФ, заявив, що нещодавні чутки про звільнення командира 7-ї гвардійської гірської дивізії ПДВ генерал-майора Олександра Корнєва є хибними.

Війська РФ вели наступальні дії в районах Куп'янськ, Кремінна, Бахмут і на лінії Авдіївка - Донецьк, і, за повідомленнями, просунулися в районах Куп'янська та Кремінної.

ЗСУ вели контрнаступальні дії в районі Бахмута, на рубежі Куп'янськ - Сватове - Кремінна та Авдіївка - Донецьк, просувалися в районі Бахмута.

Війська РФ провели обмежені наземні атаки у західній частині Донецької області, західній частині Донецька та східній частині Запорізької області, а також на південь від Оріхова та, як повідомляється, просунулися на південь від Оріхова.

Українські сили вели контрнаступальні операції на ділянках на захід Донецької області - сході Запорізької області, та на заході Запорізької області, а також досягли успіхів на ділянці захід Донецької - схід Запорізької областей.

Російські офіційні особи оголосили, що вони внесуть поправки до законопроекту Державної Думи, спочатку спрямований на поступове підвищення призовного віку, щоб негайно збільшити верхню вікову межу для призовного циклу навесні 2024 року.

Російська окупаційна "влада" продовжує переселяти українських дітей з окупованих районів України до РФ.

Джерело, пов'язане з ПВК "Вагнера", повідомило, що найманці тимчасово перемістили свою штаб-квартиру з Молькіно Краснодарського краю до Білорусі, та що робота угруповання щодо передачі бойового досвіду білоруським військовим йде повним ходом.

Затримання та подальший арешт Гіркіна

Нагадаємо, 21 липня росЗМІ почали писати про затримання терориста, колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна. Цю інформацію підтвердила його дружина.

За словами жінки, до квартири до Гіркіна приїхали представники Слідчого комітету РФ, вони провели затримання.

Причиною стали підозри в екстремізмі, його звинуватили за ст. 282 КК РФ.

Пізніше суд у Москві ухвалив рішення заарештувати колишнього ватажка бойовиків до 18 вересня. Гіркін просив інший запобіжний захід і скаржився на проблеми зі здоров'ям.

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, затримання Гіркіна в РФ свідчить про те, що між вежами Кремля почалося активне протистояння.