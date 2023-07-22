Арешт Гіркіна показав зміну балансу сил між "баштами" Кремля, - ISW

Арешт у РФ колишнього ватажка бойовиків-"ДНРівців" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) може бути публічним проявом зсуву балансу сил між кремлівськими угрупованнями, причому на шкоду спецслужбам.
Таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Експерти звертають увагу на зв'язок цього військового злочинця з Федеральною службою безпеки (ФСБ) РФ, та його службу на неї.
Російський Слідчий комітет заарештував Гіркіна 21 липня, і він перебуватиме під вартою до 18 вересня за екстремістською поправкою (звинувачення в екстремізмі).
Дружина терориста Мирослава Регінська повідомила, що представники Слідкому РФ затримали Гіркіна у нього вдома у Москві. Сам екс-"ДНРівець" безуспішно намагався довести в суді, що він не становить великої небезпеки щодо втечі через вирок Гаазького трибуналу (у справі про збиття рейсу MH17), але суд послався на погану славу Гіркіна і "зв'язки у правоохоронних органах" у якості причини його негайного арешту.
Адвокат Гіркіна Олександр Молохов стверджував, що російські правоохоронці переслідують того за повідомлення в Telegram від 25 травня, в яких, як повідомляється, йшлося про невиплати військовослужбовцям РФ 105-го і 107-го повітряно-десантних полків.
Судові документи, однак, вказують на те, що російська влада порушила справу проти Гіркіна 18 липня - у день, коли він опублікував кілька різких критичних зауважень на адресу російського диктатора Володимира Путіна.
При цьому, зауважують аналітики ISW, Гіркін часто критикував Путіна і до 18 липня, проте його минулі критичні зауваження не призвели до арешту.
Члени очолюваного Гіркіним "Клубу розгніваних патріотів" зібралися на невелику акцію протесту перед будівлею суду з вимогою його звільнення. Деякі джерела стверджували, що арешт терориста і блогера був за його конфліктом з іншим членом "Клубу розгніваних патріотів" з приводу ПВК "Вагнера".
Інші джерела припустили, що скарги "вагнерівців" на Гіркіна могли спровокувати його арешт. Одне джерело стверджувало, що арешт пов'язаний з переслідуванням російської влади "патріотів", які вважаються нелояльними до Путіна.
Також у звіті йдеться про те, що арешт Гіркіна слідує за іншими кримінальними звинуваченнями проти ультранаціоналістів, у минулому пов'язаних з російськими службами безпеки, і "вказує на те, що невідомі російські офіційні особи можуть переслідувати відомих ультранаціоналістів, які регулярно розкривають інсайдерську інформацію про Кремль".
В ISW вважають, що Гіркін, ймовірно, користується підтримкою невідомого чиновника із силових органів - можливо, з ФСБ, - який просував свої інтереси, використовуючи цього терориста як "канал для розкриття обраної інформації російській ультранаціоналістичній інтернет-спільноті".
Нагадаємо, 21 липня росЗМІ почали писати про затримання терориста, колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна. Цю інформацію підтвердила його дружина.
За словами жінки, до квартири до Гіркіна приїхали представники Слідчого комітету РФ, вони провели затримання.
Причиною стали підозри в екстремізмі, його звинуватили за ст. 282 КК РФ.
Пізніше суд у Москві ухвалив рішення заарештувати колишнього ватажка бойовиків до 18 вересня. Гіркін просив інший запобіжний захід і скаржився на проблеми зі здоров'ям.
За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, затримання Гіркіна в РФ свідчить про те, що між вежами Кремля почалося активне протистояння.
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