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ГУР про затримання Гіркіна: мешканці веж Кремля переходять в активне протистояння

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П'ятниця 21 липня 2023 15:22
ГУР про затримання Гіркіна: мешканці веж Кремля переходять в активне протистояння Фото: Андрій Юсов, представник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Затримання колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в Росії свідчить про те, що між вежами Кремля почалося активне протистояння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Пушкін дописався, Гагарін долітався, а Гіркін договорився. Це хороші новини. Там банка з павуками продовжує активно рухатися. Ми можемо бажати успіхів усім учасникам процесу", - заявив Юсов.

За його словами, подібні процеси всередині Кремля раніше відбувалися у більш прихованій формі, але після спроби заколоту засновника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина вони "дедалі більше почали виходити назовні".

Юсов зазначив, що ситуація парадоксальна, оскільки на Москву йшов і збивав літаки Пригожин, а затримують Гіркіна. Така особливість путінського режиму.

"Питання не в самому Гіркіні. Він і до цього не діяв як самостійна фігура. Значить мешканці веж Кремля переходять в активну фазу внутрішнього протистояння. І тут точно можна сказати, що далі буде", - додав представник ГУР.

Затримання Гіркіна

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, російські ЗМІ почали повідомляти про затримання Гіркіна.

Дружина колишнього ватажка бойовиків розповіла, що до нього до квартири приїхали представники Слідчого комітету РФ, які проводили затримання.

За її словами, Гіркіну висунуто звинувачення за ст. 282 КК РФ (екстремізм), за що йому загрожує до 20 років ув'язнення.

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