Арест Гиркина показал смену баланса сил между "башнями" Кремля, - ISW

Арест в РФ бывшего главаря боевиков-"ДНРовцев" Игоря Гиркина (Стрелкова) может быть публичным проявлением смещения баланса сил между кремлевскими группировками, причем в ущерб спецслужбам.
К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Эксперты обращают внимание на связь этого военного преступника с Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ, и его службу на нее.
Российский Следственный комитет арестовал Гиркина 21 июля, и он будет находиться под стражей до 18 сентября по экстремистской поправке (обвинение в экстремизме).
Жена террориста Мирослава Регинская сообщила, что представители Следкома РФ задержали Гиркина у него дома в Москве. Сам экс-"ДНРовец" безуспешно пытался доказать в суде, что он не представляет большой опасности относительно бегства из-за приговора Гаагского трибунала (по делу о сбитии рейса MH17), но суд сослался на дурную славу Гиркина и "связи в правоохранительных органах" в качестве причин его немедленного заключения.
Адвокат Гиркина Александр Молохов утверждал, что российские правоохранительные органы преследуют того за сообщения в Telegram от 25 мая, в которых, как сообщается, говорилось о невыплатах военнослужащим РФ 105-го и 107-го воздушно-десантных полков.
Судебные документы, однако, указывают на то, что российские власти возбудили дело против Гиркина 18 июля - в день, когда он опубликовал несколько резких критических замечаний в адрес российского диктатора Владимира Путина.
При этом, обращают внимание аналитики ISW, Гиркин часто критиковал Путина и до 18 июля, однако его прошлые критические замечания не привели к аресту.
Члены возглавляемого Гиркиным "Клуба разгневанных патриотов" собрались на небольшую акцию протеста перед зданием суда с требованием его освобождения. Некоторые источники утверждали, что арест террориста и блогера последовал за его конфликтом с другим членом "Клуба разгневанных патриотов" по поводу ЧВК "Вагнера".
Другие источники предположили, что жалобы "вагнеровцев" на Гиркина могли спровоцировать его арест. Один источник утверждал, что арест связан с преследованием российских властей "патриотов", считающихся нелояльными Путину.
Также в отчете говорится о том, что арест Гиркина следует за другими уголовными обвинениями против ультранационалистов, в прошлом связанных с российскими службами безопасности, и "указывает на то, что неизвестные российские официальные лица могут преследовать видных ультранационалистов, которые регулярно раскрывают инсайдерскую информацию о Кремле".
В ISW считают, что Гиркин, вероятно, пользуется поддержкой неизвестного чиновника из силовых органов - возможно, из ФСБ, - который продвигал свои интересы, используя этого террориста в качестве "канала для раскрытия избранной информации российскому ультранационалистическому интернет-сообществу".
Напомним, 21 июля росСМИ начали писать о задержании террориста, бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина. Эту информацию подтвердила и его жена.
По словам женщины, в квартиру к Гиркину приехали представители Следственного комитета РФ, они провели задержание.
Причиной стали подозрения в экстремизме, его обвинили по ст. 282 УК РФ.
Позже суд в Москве принял решение арестовать бывшего главаря боевиков до 18 сентября. Гиркин просил другую меру пресечения и жаловался на проблемы со здоровьем.
По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, задержание Гиркина в РФ свидетельствует о том, что между башнями Кремля началось активное противостояние.
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