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Аренда квартир за год подорожала на 5,5%: цены по регионам Украины

Автор: Александр Белоус

Самые дорогие квартиры в Киеве, самые дешевые в Луганской области

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги по Украине в 2020 году. Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2020 год по Украине выросла на 5,5% с 33701 до 3 903 гривен.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, на первом месте по стоимости аренды город Киев - 7624 гривен. Далее идут Одесская область (5029 гривен), Харьковская (4862 гривен) и Львовская области (4776 гривен.

Самые дешевые квартиры, по данным Госстата, в Ивано-Франковской области (2423 гривен), Сумской области (2215 гривен) и Луганской области (2173 гривен).

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Стоимость аренды 1-комнатной квартиры, декабрь 2020 года, гривен

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,9%. С начала года инфляция составила 5,0%.

Отметим, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2019 год по Украине выросла на 10,4% с 3352 до 3701 гривен.

Напомним, по данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2018 год по Украине выросла на 14% с 2940 до 3352 гривен.

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