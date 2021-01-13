Оренда квартир за рік подорожчала на 5,5%: ціни по регіонах України

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги по Україні у 2020 році. Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2020 рік по Україні зріс на 5,5% з 33701 до 3 903 гривень.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, на першому місці за вартістю оренди місто Київ - 7624 гривень. Далі йдуть Одеська область (5029 гривень), Харківська (4862 гривень) і Львівська області (4776 гривень.

найдешевші квартири, за даними Держстату, в Івано-Франківській області (2423 гривень), Сумської області (2215 гривень) і Луганській області (2173 гривень).

Вартість оренди 1-кімнатної квартири, грудень 2020 року, гривень

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у грудні 2020 року у порівнянні з листопадом зросли на 0,9%. З початку року інфляція склала 5,0%.

Зазначимо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2019 рік по Україні зросла на 10,4% з 3352 до 3701 гривень.

Нагадаємо, за даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2018 рік по Україні зросла на 14% з 2940 до 3352 гривень.