Оренда за "комуналку". Чи зростатимуть ціни на зйомні квартири у столиці

Після початку війни ринок оренди житла в Києві зупинився. Весною ситуація трохи пожвавилась. А вже влітку в деяких районах почалося поступове зростання. Але шанс знайти та зафіксувати вигідну ціну все ще є.

Столиця традиційно була найпопулярнішим та найдорожчим ринком оренди в Україні. Доти, доки не втрутилась війна. У перші місяці весни попит на оренду житла в Києві значно впав, що вплинуло на ціни. Але вже з травня, коли значна частина киян почали повертатися до міста, а також активізувався процес міграції внутрішньо переміщених осіб, які виїжджають із зони бойових дій – ціни почали потроху відновлюватися. Хоча до довоєнних показників ще не дісталися.

Загалом, за даними порталу address.ua, в порівнянні з довоєнним періодом, вартість оренди в столиці впала на 52% в доларовому еквіваленті, або на 36% в гривні.

Ціни в доларах і в гривні

З огляду на середньозважений курс долара в обмінниках, який з початку війни зріс більш ніж на 30%, ціни на оренду за попередній місяць впали щонайменше на 14% в гривневому еквіваленті.

Наразі пропозиція значно перевищує попит, тому орендодавці вимушені максимально знижувати ціни, щоб здати житло.

Обсяг ринку оренди квартир розподілився наступним чином:

48% – однокімнатні квартири;

36% – двокімнатні квартири;

16% – трикімнатні квартири.

Починаючи з травня, коли ринок оренди почав оживати, найважливішим критерієм пошуку квартир в оренду була ціна. Така ж тенденція зберіглась і влітку. Так, у червні 2022р. 47% запитів від охочих зняти квартиру припадає на однокімнатні квартири. 44% потенційних орендарів шукають для оренди двокімнатні квартири. Наразі багатокімнатні квартири здати в оренду складніше, так як лише 9% орендарів підшукують житло з трьома і більше кімнатами.

Як змінюються ціни по районах

При цьому ринок наближається до рівноважної точки – темпи зниження цін уповільнилися вдвічі, а Печерському районі зафіксовано зростання на 4%. Характер приросту цін на Печерську має насамперед корекційний характер – у травні цього року ставка оренди в цьому районі рекордно впала – на 57% від довоєнного рівня. Фото: РБК-Україна

Незначно, порівняно з іншими районами, знизилися ціни у Голосіївському та Шевченківському – на 6% та 1% відповідно.

Оренда квартир у лівобережному Києві та спальних районах (Оболонський, Подільський, Святошинський та Солом'янський) подешевшала в середньому на 17%.

Виходячи з географії цінової динаміки можна зробити висновок, що ті орендодавці, хто ще готовий здавати житло, знизили ціни до межі, після якої здавати квартири вже недоцільно – насамперед це стосується центральних та наближених до центральних районів Києва.

В окраїнних та спальних районах все ще є потенціал падіння цін, зумовлений уже не ринковим підходом – окремі власники готові здавати квартири буквально "за комуналку", щоб перестати зазнавати збитків. Очевидно, в більшості випадків це квартири нижнього цінового сегменту, розташовані в старих будинках.

Час для вигідної оренди

Роман Герсимчук, директор City Development Solutions, коментує, що на ринку житлової нерухомості Києва триває зниження цін – дефіцит попиту та висока потреба у продажу чи здачі в оренду свого житла чинить сильний тиск. При цьому падіння інтересу до нерухомості загалом продовжується. Загальна кількість запитів, пов'язаних із купівлею чи орендою нерухомості зараз складає менше 30% від довоєнного рівня.

Ринок оренди продовжує падіння. Медіанна ставка в оголошеннях знизилася за минулий місяць на 16% і на сьогодні знаходиться нижче позначки 250 доларів на місяць за квартиру.

Фактично вже зараз можна припустити, що дефіцит попиту на оренду в Києві збережеться протягом тривалого періоду – до поліпшення військової ситуації та появи хоча б умовних гарантій безпеки населення від військової загрози.

Експерти кажуть, що зараз зручний момент отримати пропозицію за гарною ціною та зафіксувати її на термін від 6 до 12 місяців.