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Арбитраж по захвату Россией украинских моряков поддержал позицию Украины, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Международный трибунал ООН по морскому праву поддержал позицию Украины по делу о захвате Россией наших моряков в 2018 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Дмитрия Кулебу.

"Завоевали важное положительное решение Международного Арбитража по захвату наших судов и моряков в 2018 году. Арбитраж отверг основные замечания РФ и поддержал позицию Украины", - написал он.

Кулеба отметил, что наше государство борется за справедливое решение по существу.

Он уверен, что Россия будет наказана за все свои преступления, совершенные как в прошлом, так и в настоящем.

Напомним, в арбитражном трибунале рассмотривается дело о нарушении РФ иммунитета украинских кораблей в открытых водах.

Как сообщалось, в 2018 году Россия захватила в районе Керченской протоки 24 украинских моряка, а также буксир "Яны Капу", бронированный катер "Бердянск" и артиллерийский катер "Никополь". В ноябре 2019 года Россия вернула их Украине.

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Российская ФедерацияУкраинаДмитрий Кулеба