Арбітраж щодо захоплення Росією українських моряків підтримав позицію України, - Кулеба

Міжнародний трибунал ООН з морського права підтримав позицію України у справі щодо захоплення Росією наших моряків у 2018 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову МЗС Дмитра Кулебу .

"Вибороли важливе позитивне рішення Міжнародного Арбітражу щодо захоплення наших суден і моряків у 2018 році. Арбітраж відкинув основні зауваження РФ і підтримав позицію України", - написав він.

Кулеба зазначив, що наша держава бореться за справедливе рішення по суті.

Він впевнений, що Росія буде покарана за всі свої злочини, скоєні як у минулому, так і в теперішньому.