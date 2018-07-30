Арбитр матча за Суперкубок Украины отстранен от судейства на 4 поединка

Новости Спорт 30.07.2018 - 11:10
Фото: Константин Труханов (upl.ua)
Фото: Константин Труханов (upl.ua)

Труханов понесет такое наказание в связи с ошибками в своей работе

Главный арбитр матча за Суперкубок между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" (1:0) Константин Труханов отстранен от судейской работы на четыре матча. Об этом в эфире "Великого Футбола" на телеканале "Футбол 1" сообщил ведущий программы  Александр Денисов.

Труханов понесет такое наказание за ряд ошибок, которые он допустил во время важнейшего поединка. 

В вину арбитру вменялось, в частности, прямое удаление защитника "Шахтера" Исмаили за потасовку в штрафной киевлян в конце матча, а также неназначение пенальти за фол на полузащитнике "горняков" Андрее Тотовицком в предшествующем потасовке эпизоде.

Также Труханов писал рапорт о матче в течение двух дней, что слишком долго, согласно регламенту, для такого вида работы - нужно было справиться за 24 часа.

Напомним, защитник "Шахтера" Исмаили получил двухматчевую дисквалификацию за удаление в матче в матче за Суперкубок Украины против "Динамо". 

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Теги:  Динамо,  Шахтер,  Чемпионат Украины,  отстранение,  УПЛ,  Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС