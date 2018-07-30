Арбитр матча за Суперкубок Украины отстранен от судейства на 4 поединка

Труханов понесет такое наказание в связи с ошибками в своей работе

Главный арбитр матча за Суперкубок между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" (1:0) Константин Труханов отстранен от судейской работы на четыре матча. Об этом в эфире "Великого Футбола" на телеканале "Футбол 1" сообщил ведущий программы Александр Денисов.

Труханов понесет такое наказание за ряд ошибок, которые он допустил во время важнейшего поединка.

В вину арбитру вменялось, в частности, прямое удаление защитника "Шахтера" Исмаили за потасовку в штрафной киевлян в конце матча, а также неназначение пенальти за фол на полузащитнике "горняков" Андрее Тотовицком в предшествующем потасовке эпизоде.

Также Труханов писал рапорт о матче в течение двух дней, что слишком долго, согласно регламенту, для такого вида работы - нужно было справиться за 24 часа.

Напомним, защитник "Шахтера" Исмаили получил двухматчевую дисквалификацию за удаление в матче в матче за Суперкубок Украины против "Динамо".