ФФУ наказала Исмаили по итогам матча за Суперкубок Украины

При этом защитник сможет сыграть в третьем туре УПЛ против "Динамо"

Защитник "Шахтера" Исмаили получил двухматчевую дисквалификацию за удаление в матче в матче за Суперкубок Украины против "Динамо". Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет на своем заседании 27 июля, сообщает официальный сайт ФФУ.

Таким образом, бразилец сможет сыграть против киевлян в 3 туре УПЛ. Изначально Исмаили должны были дисквалифицировать на три поединка за прямую красную карточку.

Глава КДК ФФУ Андрей Шумилов объяснил подобное решение отсутствием "ранее подобных грубых нарушений у этого игрока", а также тем, что "противостояния "Динамо" и "Шахтера" являются наиболее популярными среди болельщиков поединками и украшением нашего чемпионата, поэтому важно, чтобы команды провели эти матчи в сильнейших составах".

Матч 3 тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер" состоится в пятницу, 3 августа. 28-летний игрок уже пропустил матч против "Десны" (2:0) в первом туре и не сыграет против "Арсенала-Киев" (29 июля) во втором.