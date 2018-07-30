Арбітр матчу за Суперкубок України відсторонений від суддівства на 4 поєдинки

Труханів понесе таке покарання в зв'язку з помилками у своїй роботі

Головний арбітр матчу за Суперкубок між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо" (1:0) Костянтин Труханов відсторонений від суддівської роботи на чотири матчі. Про це в ефірі "Великого Футболу" на телеканалі "Футбол 1" повідомив ведучий програми Олександр Денисов.

Труханів понесе таке покарання за ряд помилок, які він допустив під час найважливішого поєдинку.

У провину арбітру ставилося, зокрема, пряме видалення захисника "Шахтаря" Ісмаїлі за бійку в штрафний киян наприкінці матчу, а також непризначення пенальті за фол на півзахиснику "гірників" Андрій Тотовицький в епізоді, що передувала бійці.

Також Труханів писав рапорт про матч протягом двох днів, що занадто довго, згідно з регламентом, для такого виду роботи - потрібно було впоратися за 24 години.

Нагадаємо, захисник "Шахтаря" Ісмаїлі отримав двоматчеву дискваліфікацію за вилучення в матчі в матчі за Суперкубок України проти "Динамо".