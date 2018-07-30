Арбітр матчу за Суперкубок України відсторонений від суддівства на 4 поєдинки

Новини Спорт 30.07.2018 - 11:10
Фото: Костянтин Труханов (upl.ua)
Фото: Костянтин Труханов (upl.ua)

Труханів понесе таке покарання в зв'язку з помилками у своїй роботі

Головний арбітр матчу за Суперкубок між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо" (1:0) Костянтин Труханов відсторонений від суддівської роботи на чотири матчі. Про це в ефірі "Великого Футболу" на телеканалі "Футбол 1" повідомив ведучий програми Олександр Денисов.

Труханів понесе таке покарання за ряд помилок, які він допустив під час найважливішого поєдинку.

У провину арбітру ставилося, зокрема, пряме видалення захисника "Шахтаря" Ісмаїлі за бійку в штрафний киян наприкінці матчу, а також непризначення пенальті за фол на півзахиснику "гірників" Андрій Тотовицький в епізоді, що передувала бійці.

Також Труханів писав рапорт про матч протягом двох днів, що занадто довго, згідно з регламентом, для такого виду роботи - потрібно було впоратися за 24 години.

Нагадаємо, захисник "Шахтаря" Ісмаїлі отримав двоматчеву дискваліфікацію за вилучення в матчі в матчі за Суперкубок України проти "Динамо".

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Теги:  Динамо,  Шахтар,  Чемпионат Украины,  отстранение,  УПЛ,  Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС