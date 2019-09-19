Арахамия: у Зеленского не знают о согласовании "формулы Штайнмайера"

В Офисе президента Украины ничего не знают о согласовании "формулы Штайнмайера", о котором накануне объявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Об этом в кулуарах парламента сообщил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в команде президента Владимира Зеленского не слышали о согласовании "формулы Штайнмайера".

"Я думаю, господин Пристайко что-то придумал. Я сам не занимаюсь этим вопросом, но все мы переживаем по этому процессу и я многие спрашивал и в Офисе президента. Они говорят, что ничего такого нет", - отметил Арахамия.

Он также добавил, что на сегодня актуальным вопросом остается расширение нормандского формата.

Напомним, вчера министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона согласовала "формулу Штайнмайера" на переговорах 2 сентября в Берлине с участием советников лидеров нормандского формата.

В то же время на вчерашних переговорах в Минске Украина отказалась закреплять формулу в письменном виде. Кроме того, делегация выдвинула свои условия для имплементации данных соглашений.