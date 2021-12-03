UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Арахамия заявил, что угрозы Венедиктовой Ахметову имеют политический контекст

Автор: Наталия Гурковская

Лидер президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия публично признал, что угрозы Ринату Ахметову, бизнесмену, владельцу телеканалов "Украина" и "Украина24" от генерального прокуратора Ирины Венедиктовой имеют политический контекст.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арахамии.

"Мне кажется не нужно генеральному прокурору заниматься политикой... Я не юрист, чтобы классифицировать это каким-то образом, но я считаю это политический месседж, мне кажется, что генпрокурор не должен делать политических месседжей", - заявил Арахамия журналистам в кулуарах парламента.

Как сообщалось, ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что обещания уголовного преследования Рината Ахметова из-за критики власти на его телеканалах свидетельствует об избирательном подходе Офиса генпрокурора.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ринат Ахметов