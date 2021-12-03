Венедиктова анонсировала более 200 уголовных дел из-за информационной политики на каналах Ахметова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Офис генерального прокурора не может стоять в стороне "общественного и политического шторма" и после двухнедельного просмотра телеканалов "Украина" и "Украина24" анонсировала 200 уголовных дел против их владельца, бизнесмена Рината Ахметова.

"Мы провели предварительный анализ всего массива уголовных производств и сейчас выяснилось, что речь идет о более 200 делах. Эти 200 дел - результат лишь поверхностной оценки, убеждена, что их больше. Мы имеем в виду почти все крупные предприятия в сфере угольной промышленности и энергетики по орбите этого влиятельного человека", - написала генпрокурор.

Она заявила, что "в условиях общественного и политического шторма Офис Генпрокурора не должен отсиживаться в стороне".

"В то время, когда политики спорят между собой в зале украинского парламента или в телевизионных шоу, мы на наших рабочих местах поспорим на языке процессуальных документов, - пригрозила генпрокурор. - Большой бизнес в скорлупе политики и собственных СМИ будет уважать закон. В последнее время, а если точнее, речь о последних неделях, мы с вами стали телезрителями разнообразных необычных шоу. У многих возникает ощущение, что мы не только смотрим эти шоу на ТВ, но и участвуем в них".