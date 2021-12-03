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Арахамія заявив, що погрози Венедиктової Ахметову мають політичний контекст

Автор: Наталія Гурковська

Лідер президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія публічно визнав, що погрози Рінату Ахметову, бізнесмену, власнику телеканалів "Україна" та "Україна24" від генерального прокуратора Ірини Венедиктової мають політичний контекст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Арахамії.

"Мені здається, не потрібно генеральному прокурору займатися політикою... Я не юрист, щоб класифікувати це якимось чином, але я вважаю це політичний меседж, мені здається, що генпрокурор не повинен робити політичних меседжів", - заявив Арахамія журналістам у кулуарах парламенту.

Як повідомлялося, раніше інвестиційний банкір Сергій Фурса заявив, що обіцянки кримінального переслідування Ріната Ахметова через критику влади на його телеканалах свідчить про виборчий підхід Офісу генпрокурора.

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Рінат Ахметов