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Эксперт указал на непоследовательность Венедиктовой в открытии дел против олигархов

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Киев, Пятница 03 декабря 2021 11:02
Эксперт указал на непоследовательность Венедиктовой в открытии дел против олигархов Фото: Офис генпрокурора (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Обещания уголовного преследования Рината Ахметова из-за критики власти на его телеканалах свидетельствует об избирательном подходе Офиса генпрокурора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление инвестиционного банкира Сергея Фурсы.

"Генеральный прокурор написала, что посмотрела телевизор, ей не понравилось как говорят на телеканалах Ахметова про президента и поэтому она активизировала 200 криминальных дел против Ахметова. Правильно ли понимать, что пока на канале Коломойского хорошо говорят про президента, дело о разворовывание 5.5 млрд долларов из "Приватбанка" никто активизировать не будет, а скорее даже будут деактивировать? Такая же логика у прокуратуры?" - заявил Фурса.

По его мнению, заявление Венедиктовой об угрозах Ахметову для любого суда весомый аргумент в политическом преследовании бизнесмена.

Как сообщалось, ранее бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что информация президента Владимира Зеленского о якобы втягивании его в госпереворот, - ложь.

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Ринат Ахметов
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