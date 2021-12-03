Эксперт указал на непоследовательность Венедиктовой в открытии дел против олигархов

"Генеральный прокурор написала, что посмотрела телевизор, ей не понравилось как говорят на телеканалах Ахметова про президента и поэтому она активизировала 200 криминальных дел против Ахметова. Правильно ли понимать, что пока на канале Коломойского хорошо говорят про президента, дело о разворовывание 5.5 млрд долларов из "Приватбанка" никто активизировать не будет, а скорее даже будут деактивировать? Такая же логика у прокуратуры?" - заявил Фурса.

По его мнению, заявление Венедиктовой об угрозах Ахметову для любого суда весомый аргумент в политическом преследовании бизнесмена.