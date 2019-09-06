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Арахамія заявив про розширення нормандського формату до грудня

Новини » Політика    06.09.2019 - 06:29
Арахамія заявив про розширення нормандського формату до грудня
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

До переговорів можуть приєднатися США та Велика Британія

Нормандський формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі може бути розширений до грудня за рахунок США та Великої Британії. Про це заявив голова фракції "Слуги народу" у Верховній раді Давид Арахамія в ефірі токшоу "Право на владу".

Він зазначив, що наразі проводиться робота для розширення нормандського формату. Це, на думку Арахамії, обмежить можливість Росії маніпулювати ситуацією.

"Я дуже підтримую цю позицію, що треба розширювати формат і залучати Сполучені Штати і Велику Британію. Я думаю, що ми з цим впораємося вже до грудня. Я думаю, що це буде вирішено. Ми дуже-дуже активно працюємо над цим питанням. Якщо вже буде такий формат більш розширений, я думаю, що Росії буде просто важче маніпулювати", - сказав депутат.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео висловив сподівання, що зміна керівництва в Україні сприятиме мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі.

Раніше Сполучені Штати Америки заявляли, що готові приєднатися до зустрічі в нормандському форматі щодо врегулювання конфлікту в Україні.

РБК-Україна писало, що у Кремлі заявляли, що дата наступного саміту "нормандської четвірки" поки не визначена.

"Слуга народу" хоче прийняти півтисячі законопроектів до кінця року Дата саміту "нормандської четвірки" поки не визначена, - Кремль
Новини України Давид АрахаміяНормандська четвірка
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