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США надеются, что новое руководство в Украине оживит "нормандский формат"

Новости » Политика    06.09.2019 - 02:03
США надеются, что новое руководство в Украине оживит "нормандский формат"
Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

В то же время, Россия должна предпринять шаги для деэскалации ситуации

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что смена руководства в Украине будет способствовать мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом он сказал в интервью The Daily Signal.

В частности, Помпео надеется, что переговоры в "нормандском формате" получат новый толчок. По его мнению, именно Россия должна предпринять шаги для деэскалации ситуации.

"Мы активно пытаемся найти верный набор решений. Надеемся, это можно развязать. Мы также действительно надеемся, что новое руководство в Украине придаст новый импульс нормандскому формату", - заявил дипломат.

В то же время Помпео отказался комментировать вероятность присоединения США к переговорам по мирному урегулированию на Донбассе. Он заявил, что освобождение двадцати четырех украинских моряков было бы хорошим началом для переговоров со стороны Путина.

Помпео подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают не признавать попытку аннексии Крыма Россией и осуждают вторжение России в Украину.

"Мы очень четко обозначили нашу позицию относительно роли России в Украине. Мы знаем, Европа знает - все понимают, что это украинская территория и наша позиция не может быть четкой", - сказал госсекретарь США.

Ранее президент США Дональд Трамп высказывал убеждение, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин могут достичь соглашения.

РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты Америки готовы присоединиться к встрече в нормандском формате по урегулированию конфликта в Украине.

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