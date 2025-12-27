UA

Арахамія запропонував незвичайний спосіб проведення виборів в Україні

Фото: вибори в Україні (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Никончук Анастасія

В Україні обговорюють можливість проведення виборів у гібридному форматі, що поєднує онлайн- і офлайн-голосування. Особливу увагу приділяють участі громадян за кордоном і переселенців усередині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Давида Арахамії на засіданні робочої групи, яка займається напрацюванням законопроєкту про вибори під час воєнного стану.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що робоча група з виборів має вивчити можливість поєднання традиційного та електронного голосування.

Він наголосив, що поки що остаточного рішення немає: "Нам треба буде вирішувати питання або робити це за кілька днів, або повертатися до питання гібридного голосування із застосуванням онлайн-механізмів. Я, взагалі, як колишній айтішник, досі не зрозумів: чи можливе онлайн-голосування, чи ні".

Арахамія зазначив, що вже застосовуються онлайн-інструменти для нарад і голосування комітетів, що може стати базою для розширення цифрового формату на вибори. Він висловив сподівання на серйозну роботу робочої групи з цього питання.

Проблеми з участю переселенців

Окремим викликом залишаються вибори для внутрішньо переміщених осіб. Депутат повідомив, що багато переселенців не реєструються, щоб уникнути уваги з боку військових органів, що ускладнює організацію їхньої участі.

"Якщо буде мала явка - це буде аргумент ворогу про те, що ці вибори можуть бути визнані нелегітимними", - попередив він.

Арахамія наголосив, що основним завданням є максимізація явки та забезпечення легітимності виборів, що вимагає уважного підходу до організації голосування як усередині країни, так і за кордоном.

Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що проведення виборів занесено до мирного плану і має відбутися "якнайшвидше" після підписання угоди, зазначивши, що така вимога походить від міжнародних партнерів.

Зазначимо, що робоча група з підготовки законів для організації та проведення виборів під час війни в Україні провела перше засідання, у якому взяли участь 62 особи, а головою групи виступив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

