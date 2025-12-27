Арахамия предложил необычный способ проведения выборов в Украине

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что рабочая группа по выборам должна изучить возможность сочетания традиционного и электронного голосования.

Он подчеркнул, что пока окончательного решения нет: "Нам надо будет решать вопрос или делать это в несколько дней, или возвращаться к вопросу гибридного голосования с применением онлайн-механизмов. Я, вообще, как бывший айтишник, до сих пор не понял: возможно ли онлайн-голосование или нет".

Арахамия отметил, что уже применяются онлайн-инструменты для совещаний и голосования комитетов, что может стать базой для расширения цифрового формата на выборы. Он выразил надежду на серьезную работу рабочей группы по этому вопросу.

Проблемы с участием переселенцев

Отдельным вызовом остаются выборы для внутренне перемещенных лиц. Депутат сообщил, что многие переселенцы не регистрируются, чтобы избежать внимания со стороны военных органов, что осложняет организацию их участия.

"Если будет малая явка – это будет аргумент врагу о том, что эти выборы могут быть признаны нелегитимными", – предупредил он.

Арахамия подчеркнул, что основной задачей является максимизация явки и обеспечение легитимности выборов, что требует внимательного подхода к организации голосования как внутри страны, так и за рубежом.