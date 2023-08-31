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Арахамія: закони про зброю та самооборону Рада ухвалить до кінця року

Фото: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Верховна Рада України може ухвалити закони про зброю та самооборону до кінця поточного року.

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Нардеп зазначив, що таке питання є на порядку денному для парламенту.

"Є вже напрацьований законопроект про зброю, і супутнім до цього йде законопроект, який регулює питання межі самооборони - що є припустимою межею, що неприпустимою", - сказав Арахамія.

У цьому контексті він висловив думку, що цей пакет документів буде повністю доопрацьований до кінця 2023 року, і "будуть схвалені відповідні зміни і щодо зброї, і щодо самооборони".

Закон про зброю

Нагадаємо, Верховна Рада за день до початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому минулого року схвалила законопроект про використання та обіг вогнепальної зброї серед населення - у першому читанні.

Цей документ регулює суспільні взаємини, що виникають у сфері реалізації права громадян та юридичних осіб в Україні на цивільну вогнепальну зброю, бойові припаси до неї, а також конструктивно схожі зі зброєю та бойовими припасами вироби та визначає правовий статус власності на цивільну вогнепальну зброю.

Варто зазначити, що законопроект залишив для цивільної зброї виключно нішу мисливського і спортивного інструменту, за носіння якого в спорядженому вигляді за межами мисливських угідь або стрільбищ передбачається кримінальна відповідальність.

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Давид АрахаміяВерховна рада