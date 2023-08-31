Арахамия: законы об оружии и самообороне Рада примет до конца года

Нардеп отметил, что такой вопрос есть в повестке дня для парламента.

"Есть уже наработанный законопроект об оружии, и сопутствующим к этому идет законопроект, регулирующий вопрос границы самообороны - что является допустимым пределом, что - недопустимым", - сказал Арахамия.

В этом контексте он выразил мнение, что данный пакет документов будет полностью доработан до конца 2023 года, и "будут приняты соответствующие изменения и по оружию, и по самообороне".

Закон об оружии

Напомним, Верховная Рада за день до начала полномасштабного вторжения РФ в феврале прошлого года приняла законопроект об использовании и обороте огнестрельного оружия среди населения - в первом чтении.

Этот документ регулирует общественные отношения, возникающие в сфере реализации права граждан и юридических лиц в Украине на гражданское огнестрельное оружие, боевые припасы к нему, а также конструктивно схожие с оружием и боевыми припасами изделия и определяет правовой статус собственности на гражданское огнестрельное оружие.

Стоит отметить, что законопроект оставил для гражданского оружия исключительно нишу охотничьего и спортивного инструмента, за ношение которого в заряженном виде за пределами охотничьих угодий или стрельбищ предусматривается уголовная ответственность.