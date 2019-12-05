Арахамия: закон об особом статусе Донбасса не будет принят до Нового года

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Для подготовки нового закона необходимо три недели

При любом решении лидеров саммита "нормандской четверки" Верховная рада не сможет разработать, внести и принять законопроект об особом статусе Донбасса до 2020 года. Об этом журналистам рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на данный момент не ведется работа по подготовке законопроекта об особом статусе Донбасса.

"Я не думаю, что новый закон реально принять до Нового года. Если вообще будет такое решения и принято. Сейчас я много раз подчеркивал, мы не ведем никакой работы по подготовке любого законопроекта по этому поводу. Поэтому так важен закон не будет приниматься в турборежиме. Его надо прорабатывать", - заявил Арахамия.

Отвечая на вопрос РБК-Украина, он отметил, что законопроект об особом статусе Донбасса успеют разработать за три недели.

"Если брать сейчас с парламентского опыта, который мы уже имеем, если это вообще новый концепт и новый закон, то надо минимум три недели для того, чтобы наработать законопроект, потом принять его в первом чтении, подождать две недели - 14 дней, предоставить альтернативные и только потом принять в зале", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что в Раде не будут принимать новый закон об особом статусе Донбасса. По его словам, из-за дефицита времени будет продлено действие нынешнего закона.

Также сообщалось, что новый закон об особом статусе Донбасса начнут готовить после встречи в нормандском формате. В комитете Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщили, что новый законопроект начнет разрабатываться 10-11 декабря.